Российские военные провели успешный пуск ракеты «Сармат»

Лалита Балачандран
Об этом президенту России сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Испытания ракеты Сармат

Фото: Минобороны РФ

Российские военные провели успешный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

«В конце текущего года „Сармат“ действительно будет поставлен на боевое дежурство», — сказал президент, заслушав доклад по успешному пуску «Сармата».

Дальность полета ракеты за счет суборбитальной траектории составляет более 35 тысяч километров. Это самый мощный ракетный комплекс в мире, его суммарная мощность в четыре раза выше, чем у любого западного аналога.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия активно создает современные образцы вооружения с учетом боевого опыта и разворачивает их массовое производство. Наряду с военнослужащими работают конструкторы, инженеры, ученые и изобретатели — разрабатываются передовые и уникальные виды оружия.

Путин подчеркнул, что подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО, но несмотря ни на что идут вперед. Глава государства отметил, что главным фактором в судьбе страны остаются люди: бойцы, заводчане, врачи, учителя, деятели культуры, священнослужители, волонтеры, предприниматели и все граждане России.

