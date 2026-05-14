Летний зной провоцирует перхоть: основные причины и способы борьбы

Лилия Килячкова
Жаркая погода и высокая влажность воздуха становятся скрытыми факторами обострения проблем с кожей головы.

Как избавиться от перхоти летом

The Times of India: перхоть летом возникает из-за избыточного потоотделения

В теплое время года многие люди сталкиваются с усилением зуда и появлением чешуек на коже головы из-за климатических особенностей. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на доктора Партапа Чаухана.

Традиционно перхоть считается зимней проблемой, однако избыточное потоотделение летом в сочетании с кожным жиром и грязью создает плотный слой отложений. По словам эксперта, это забивает поры и вызывает раздражение.

Высокая влажность лишь усугубляет ситуацию, препятствуя естественному испарению пота. В такой влажной среде активно размножаются грибки, которые и становятся основной причиной возникновения перхоти. Доктор Чаухан отмечает, что при подобных погодных условиях кожа головы может казаться жирной, но при этом покрываться мелкими хлопьями.

Доктор Чаухан отмечает, что многие люди совершают ошибку в уходе, либо слишком часто моя голову и пересушивая ее, либо, наоборот, игнорируя гигиену. Важно обращать внимание на ранние признаки: легкий зуд, покраснение или липкость волос. Эти симптомы являются сигналами о необходимости деликатного очищения и снятия накопленного налета от косметических средств.

По мнению эксперта, для борьбы с летними хлопьями необходимо не только соблюдать внешнюю чистоту, но и поддерживать внутренний тепловой баланс в теле. Если игнорировать эти «предупреждения» кожи, обычное раздражение быстро перерастет в устойчивую форму перхоти.

