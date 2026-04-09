Мясо, а не соя: как выбрать хорошую колбасу

В хорошей колбасе не должно быть много сои, крахмала и растительных белков

Процент содержания мышечной ткани в колбасе — один из важнейших показателей качества данного продукта. Об этом изданию Газета.ру рассказала заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

Она отметила, что в колбасе принято считать за единицу измерения мяса в продукте процент мышечной ткани. То есть чистые волокна без жира и кожи.

В России существуют государственные стандарты (ГОСТ), которые по этому показателю делят колбасу на категории. У вареной их четыре:

А — содержит более 60% мышечной ткани;

Б — от 40% до 60%. При этом для них характерно большее жирового сырья в составе;

В — от 20% до 40% мышечной ткани;

Г — от 5% до 20%.

У полукопченой колбасы уже пять категорий.

В А-категории мышечной ткани должно быть не менее 80%. Б — от 60% до 80%. В содержит от 40% до 60%. Г — от 20% до 40%. Д — от 5% до 20%.

«При выборе колбасных изделий категорий В и ниже, обращайте внимание на состав продукции. В колбасах низких категорий больше половины массы изделия состоит не из полезного животного белка, а из плохо усваиваемой соединительной ткани», — предупредила эксперт.

Также Фоменко уточнила, что в качественном продукте будут натуральные специи. Например, перец, чеснок, кориандр. Также во всех колбасах используется нитрит натрия (Е250). Его не стоит опасаться — это консервант и фиксатор окраски.

А вот глутамата натрия (Е621) опасаться стоит. Он выступает усилителем вкуса, но является сильным аллергеном и может вызвать проблемы с пищеварением.

Также специалист советовала выбирать колбасу без гидрогенизированных жиров. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. И являются источником транс-изомеров жирных кислот.

Фосфаты и нитраты сохраняют внешний вид колбасы, но вредны для здоровья.

Трансглютаминаза нужна, чтобы соединить кусочки мяса, но качества продукта с ней в составе значительно ниже.

Крахмал и гели тоже можно встретить в составе этого изделия. Они маскируют низкое содержание мяса и придают привлекательную консистенцию.

Растительные белки и соя снижают пищевую ценность продукта, но могут встречаться в составе колбас, так как снижают ее стоимость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.