В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов

Решение о его введении принимают учебные заведения с учетом мнения родителей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
С 1 сентября российские школьники начнут изучать новую дисциплину. Внеурочный курс «Моя семья» будет подготовлен для учащихся с первого по четвертый классы. Об этом автор-разработчик учебных пособий Татьяна Поликарпова рассказала агентству РИА Новости.
«Курс будет внедрен как дополнительный урок, темы распределены примерно по одной в месяц», — отметила она.
Министерство просвещения официально включило в федеральный перечень учебно-методические пособия «Моя семья». Курс будет реализован как дополнительная образовательная программа. Решение о его введении принимают школы с учетом мнения родителей.
По словам Поликарповой, каждый класс получит специальную тематику занятий. Ученики первого класса познакомятся с понятием любви и ее значением в формировании семейных традиций. Второй класс изучит тему традиционных ценностей и особенностей русской культуры, связанных с семьей.
Третьеклассники узнают о положительных качествах характера, воспитываемых семьей. Четвертый класс будет обсуждать взаимоотношения ребенка и взрослого.
Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял о завершении перехода на единые учебники по основным дисциплинам к 2028 году, подчеркнув важность обновления образовательных стандартов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в созданных по программе «Математическая вертикаль» классах учатся свыше 52 тысяч столичных школьников.
За время существования проекта число учеников возросло в пять раз. Углубленный курс позволяет лучше освоить алгебру, геометрию, теорию вероятности и статистику.
