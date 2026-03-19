В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов

Анастасия Антоненко
Решение о его введении принимают учебные заведения с учетом мнения родителей.

С 1 сентября российские школьники начнут изучать новую дисциплину. Внеурочный курс «Моя семья» будет подготовлен для учащихся с первого по четвертый классы. Об этом автор-разработчик учебных пособий Татьяна Поликарпова рассказала агентству РИА Новости.

«Курс будет внедрен как дополнительный урок, темы распределены примерно по одной в месяц», — отметила она.

Министерство просвещения официально включило в федеральный перечень учебно-методические пособия «Моя семья». Курс будет реализован как дополнительная образовательная программа. Решение о его введении принимают школы с учетом мнения родителей.

По словам Поликарповой, каждый класс получит специальную тематику занятий. Ученики первого класса познакомятся с понятием любви и ее значением в формировании семейных традиций. Второй класс изучит тему традиционных ценностей и особенностей русской культуры, связанных с семьей.

Третьеклассники узнают о положительных качествах характера, воспитываемых семьей. Четвертый класс будет обсуждать взаимоотношения ребенка и взрослого.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявлял о завершении перехода на единые учебники по основным дисциплинам к 2028 году, подчеркнув важность обновления образовательных стандартов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в созданных по программе «Математическая вертикаль» классах учатся свыше 52 тысяч столичных школьников.

За время существования проекта число учеников возросло в пять раз. Углубленный курс позволяет лучше освоить алгебру, геометрию, теорию вероятности и статистику.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:33
В российских школах появится курс «Моя семья» для младших классов
5:11
Всем приготовиться: Земля ощутит геомагнитный удар 19 марта
5:00
«Нас лишили дохода»: фермеры Новосибирской области протестуют против уничтожения скота
4:52
«Каждый день знаменитый»: Митя Фомин о своей незаурядности и маргинальности
4:51
МЧС России призвало использовать номер «112» только в экстренных случаях
4:46
Призерам Олимпиады и Паралимпиады увеличат премиальные

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео