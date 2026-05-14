Чудеса акробатики: пенсионерка вылезла в окно и создала сад на балконе соседей

В Москве пенсионерка вылезла в окно и создала сад на балконе соседей

В Москве пожилая женщина разбила сад на крыше чужого балкона, расположенного под ее окнами. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

На кадрах, которые были распространены в социальных сетях, видно, что жительница столицы демонстрирует выдающиеся гимнастические способности.

Чтобы ухаживать за растениями, пенсионерке приходится выбираться из своей квартиры через окно, высоко закидывая ногу и балансируя на высоте.

Для сада она использовала не только цветочные горшки, но и установила специальный декоративный барьер, чтобы обозначить границы своей зеленой зоны.

Поступки пенсионерки вызвали бурную дискуссию в сети. Многие комментаторы выразили искреннее восхищение спортивной подготовкой женщины. Они отметили, что такая растяжка в ее возрасте заслуживает уважения.

Некоторые пользователи даже всерьез забеспокоились о безопасности героини видео и предложили ей использовать лестницу или небольшую подставку, чтобы процесс перемещения через окно стал менее опасным.

В то же время нашлись и те, кто встал на сторону жильцов этажом ниже. Соседи могут быть недовольны постоянным шумом над головой и риском протечек при поливе.

Кроме того, остается открытым вопрос юридической ответственности в случае, если тяжелые емкости с землей сорвутся вниз и упадут на голову случайному прохожему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.