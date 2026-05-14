Значение понимают: Песков о реакции мировых СМИ на испытания «Сармата»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Однако некоторые представители зарубежной прессы умаляют технические характеристики ракетного конкурса.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: мир понимает значение российского ракетного комплекса «Сармарт»

Значение российского ракетного комплекса «Сармат» в мире понимают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru.

Представитель Кремля отметил, что о реакции официальных лиц из других стран на успешные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ему не известно. Однако то, какой «шум» это событие навело в мировых СМИ, указывает на то, что значение комплекса за рубежом понимают.

«Кто-то говорит о том, что признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом, на многие годы вперед, что соответствует действительности, кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики „Сармата“, что не соответствует действительности», — отметил Песков.

Успешный испытательный запуск комплекса прошел 12 мая 2026 года. Его результаты подтвердили соответствие всем заявленным характеристикам. Президент России Владимир Путин отметил, что «Сармат» — это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он подчеркнул, что показатели этих ракет минимум в четыре раза превышают характеристики любых западных аналогов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» может гарантированно поражать объекты на территории любого противника, в том числе в условиях развитой противоракетной обороны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:01
Песков: дело Ермака не повлияет на мирный процесс между Россией и Украиной
16:52
В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца
16:48
Полиция приехала в московский медкабинет, где избили журналистов РЕН ТВ
16:38
В РАН объяснили, могут ли толчки под Новосибирском вызвать новые землетрясения
16:36
Не сдается: молодому мужчине к 20 годам диагностировали шесть видов рака
16:27
На съемочную группу телеканала РЕН ТВ напали в Москве

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео