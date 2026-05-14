Значение понимают: Песков о реакции мировых СМИ на испытания «Сармата»

Песков: мир понимает значение российского ракетного комплекса «Сармарт»

Значение российского ракетного комплекса «Сармат» в мире понимают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru.

Представитель Кремля отметил, что о реакции официальных лиц из других стран на успешные испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ему не известно. Однако то, какой «шум» это событие навело в мировых СМИ, указывает на то, что значение комплекса за рубежом понимают.

«Кто-то говорит о том, что признает реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом, на многие годы вперед, что соответствует действительности, кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики „Сармата“, что не соответствует действительности», — отметил Песков.

Успешный испытательный запуск комплекса прошел 12 мая 2026 года. Его результаты подтвердили соответствие всем заявленным характеристикам. Президент России Владимир Путин отметил, что «Сармат» — это самый мощный ракетный комплекс в мире. Он подчеркнул, что показатели этих ракет минимум в четыре раза превышают характеристики любых западных аналогов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стратегическая межконтинентальная ракета «Сармат» может гарантированно поражать объекты на территории любого противника, в том числе в условиях развитой противоракетной обороны.

