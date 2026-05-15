«Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране

Сергей Добровинский
Атомное топливо находится под завалами после авиаудара США.

Зачем Трампу залежи урана в Иране

Война Израиля и Ирана

Трамп заявил о желании забрать уран, находящийся под землей в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил, что уран, принадлежащий Ирану, может остаться похороненным под землей, но он хотел бы забрать его. Речь о запасах ядерного топлива, которое осталось под завалами после американского авиаудара по объекту атомной промышленности исламской республики.

«Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли (иранского урана — Прим. ред.). Но я все равно предпочел бы ее получить», — сказал американский лидер во время интервью Fox News.

В марте 2026 года вооруженные силы Израиля и США поразили комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Удар был нанесен в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля. Тель-Авив и Вашингтон объявили о проведении военной операции против Тегерана. В ответ иранская сторона атаковала военные базы США и территорию еврейского государства. В конфликт оказался вовлечен ряд ближневосточных стран, включая ОАЭ, Катар и Кувейт.

