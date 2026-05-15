«Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране
Атомное топливо находится под завалами после авиаудара США.
Фото: Reuters/Evan Vucci
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп заявил о желании забрать уран, находящийся под землей в Иране
Президент США Дональд Трамп допустил, что уран, принадлежащий Ирану, может остаться похороненным под землей, но он хотел бы забрать его. Речь о запасах ядерного топлива, которое осталось под завалами после американского авиаудара по объекту атомной промышленности исламской республики.
«Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли (иранского урана — Прим. ред.). Но я все равно предпочел бы ее получить», — сказал американский лидер во время интервью Fox News.
В марте 2026 года вооруженные силы Израиля и США поразили комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Удар был нанесен в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая началась 28 февраля. Тель-Авив и Вашингтон объявили о проведении военной операции против Тегерана. В ответ иранская сторона атаковала военные базы США и территорию еврейского государства. В конфликт оказался вовлечен ряд ближневосточных стран, включая ОАЭ, Катар и Кувейт.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Ждут тревожные месяцы: эксперт предупредил США о риске роста терактов и насилия
- 8 мая
- «Любовное похлопывание»: Трамп заявил о продолжении перемирия после серии ударов по Ирану
- 8 мая
- Иран обвинил США в нарушении перемирия
- 8 мая
- Fox News: ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас
- 8 мая
- Иран атаковал три американских эсминца
- 6 мая
- Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия
- 6 мая
- Истребитель США вывел из строя иранский танкер в Оманском заливе
- 6 мая
- Разрушенной статуе Христа в Ливане посвятили художественную работу в центре Тегерана
- 6 мая
- В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
- 6 мая
- Рубио заявил о завершении операции США «Эпическая ярость» в Иране
Читайте также
46%
Нашли ошибку?