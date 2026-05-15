Получивший травмы на карусели в Стерлитамаке мальчик рассказал о произошедшем

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Ребенок попал прямо под механизм аттракциона.

Как мальчик получил травмы на карусели в Стерлитамаке

Фото: max.ru/Следком Башкирии/id275072433_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Получивший травмы на карусели в Стерлитамаке мальчик не успел вовремя сесть

Пострадавший на аттракционе «Вальс-ракушка» в Стерлитамаке 12-летний мальчик не успел пересесть на место перед тем, как механизм начал работу. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Инцидент произошел 10 мая. Мальчик пошел в парк аттракционов вместе с другими сверстниками, чтобы отметить день рождения одноклассницы. Дети впятером сели на «Вальс-ракушку», из-за чего оператор попросил их пересесть, так как согласно техники безопасности, в одной кабине могли находиться лишь четыре человека.

«Я встал, думали, кто со мной еще сядет, чтобы не было обидно, чтобы один не сидел. Прошло не меньше минуты — аттракцион запустился», — сказал школьник.

В итоге мальчик вылетел из ракушки и попал прямо под механизм, его зажало между элементами конструкции. Ребенка госпитализировали в Уфу санавиацией в тяжелом состоянии. Мальчик лежал в реанимации несколько дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники Следственного комитета проводят ряд проверочных и следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что электросамокатчик сбил девятилетнюю девочку напротив Московского зоопарка. Нарушитель скрылся с места происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Загадочный шифр «мячохлеб»: станция УВБ-76 удивила радиослушателей
20:57
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
20:40
Невидимый враг в смартфоне: использование открытого Wi-Fi грозит потерей данных
20:30
Смертельный вирус: в Конго зафиксировали вспышку лихорадки Эбола
20:18
Косметологу, из-за которой напали на журналистов, запретили определенные действия
20:14
Мем вышел из-под контроля: в Брюсселе 80 тысяч человек вышли на протест против «67»

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео