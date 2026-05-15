Получивший травмы на карусели в Стерлитамаке мальчик рассказал о произошедшем

Получивший травмы на карусели в Стерлитамаке мальчик не успел вовремя сесть

Пострадавший на аттракционе «Вальс-ракушка» в Стерлитамаке 12-летний мальчик не успел пересесть на место перед тем, как механизм начал работу. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Инцидент произошел 10 мая. Мальчик пошел в парк аттракционов вместе с другими сверстниками, чтобы отметить день рождения одноклассницы. Дети впятером сели на «Вальс-ракушку», из-за чего оператор попросил их пересесть, так как согласно техники безопасности, в одной кабине могли находиться лишь четыре человека.

«Я встал, думали, кто со мной еще сядет, чтобы не было обидно, чтобы один не сидел. Прошло не меньше минуты — аттракцион запустился», — сказал школьник.

В итоге мальчик вылетел из ракушки и попал прямо под механизм, его зажало между элементами конструкции. Ребенка госпитализировали в Уфу санавиацией в тяжелом состоянии. Мальчик лежал в реанимации несколько дней. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка.

Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сотрудники Следственного комитета проводят ряд проверочных и следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

