Reuters: в Брюсселе 80 тысяч человек вышли на протест против «67»

Брюссель погрузился в хаос. Около 80 тысяч человек вышли на улицы, из-за чего были серьезно нарушены работа общественного транспорта и авиасообщение. Об этом сообщило Reuters.

Протестующие скандировали лозунги и размахивали плакатами с перечеркнутой цифрой 67. Но как безобидное число превратилось в яблоко раздора для всей Бельгии?

Что значит зловещая цифра 67 для Бельгии

Правительство премьер-министра Барта Де Вевера планирует к 2030 году повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет как для работников госсектора, так и для частников, поэтапно убирая систему раннего выхода на пенсию.

Люди выходят на улицы, потому что:

Многие опасаются, что просто не доживут до пенсии или не смогут работать так долго из-за тяжелых условий труда.

Новая система штрафов и бонусов особенно бьет по женщинам с прерывистым стажем, связанным с декретами и уходом за детьми.

Это уже не первая реформа. Ранее ограничили пособия по безработице двумя годами, после чего людей переводят на гораздо более низкие выплаты. Люди чувствуют, что у них отнимают будущее.

Экономический фон: почему власти идут на это

Правительство Барта Де Вевера оказалось между молотом и наковальней.

С одной стороны, бюджетный кризис. Дефицит бюджета Бельгии настолько велик, что нарушает правила Евросоюза. Государственный долг страны превышает 100% ВВП. Властям нужно срочно экономить около 12 миллиардов долларов.

С другой стороны, давление ЕС. Евросоюз требует привести бюджет в порядок. Премьер-министр Де Вевер настаивает, что отказ от реформ — это эгоизм по отношению к будущим поколениям страны.

Кризис зашел в тупик. Премьер Де Вевер продолжает настаивать на своей линии. Оппозиция и профсоюзы называют это «асоциальным переворотом».

Ситуация остается крайне напряженной. Пока что ни власти, ни профсоюзы не готовы уступать.

Интернет-мем «67»

Параллельно с этим в соцсетях вирусится мем «6-7» (Six Seven). Он зародился в 2025 году благодаря треку рэпера Skrilla и стал бессмысленным паролем для поколения Альфа.

Изначально мем был связан с баскетболистом ЛаМело Боллом, чей рост составляет шесть футов семь дюймов.

По сути, это ничего не означает. Это сленговое междометие, которое используют подростки, чтобы показать свою «продвинутость».

Мем настолько популярен, что в Нидерландах и Бельгии он был признан «Словом года» среди детей и подростков. Его использовали даже в мультсериале «Южный Парк» и крупные бренды, такие как Pizza Hut и McDonald's.

Школы начали запрещать его использование из-за срывов уроков.

