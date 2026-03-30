Песков подтвердил участие Путина в ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства выступит на мероприятии с содержательной речью, которое будут ждать все.

«Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — подчеркнул пресс-секретарь руководителя страны.

Петербургский экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет посвящено трансформации глобальной экономики под влиянием технологических изменений. Страной-гостем ПМЭФ станет Саудовская Аравия.

Ранее Песков заявил, что Россия готова развивать отношения с США. Он также добавил, что оживлению двусторонних контактов может поспособствовать недавний визит российской делегации в Вашингтон.

