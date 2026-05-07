«Отпели Алешку»: поклонники «Руки Вверх!» раскритиковали кавер SHAMAN

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 57 0

Выступление вызвало неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной версии, хотя и победило в зрительском голосовании.

Почему поклонники группы Руки Вверх раскритиковали Шамана

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поклонники «Руки Вверх!» раскритиковали кавер SHAMAN на песню «Алешка»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вызвал волну бурных обсуждений после того, как исполнил кавер на песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в эфире программы на федеральном телеканале. Свои негативные комментарии пользователи оставили в соцсети.

Выступление вызвало неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной версии, хотя и победило в зрительском голосовании.

Артист представил собственную интерпретацию известного хита в новой манере. В студии присутствовал и лидер группы, певец Сергей Жуков. По итогам выпуска кавер SHAMAN получил наибольшую поддержку зрителей, а сам Жуков позже разместил выступление исполнителя в своих соцсетях.

Однако многие поклонники группы восприняли эту версию композиции резко негативно. Пользователи в комментариях написали, что исполнение произвело на них тяжелое впечатление. Некоторые заявили, что песню «отпели», а само выступление назвали неудачным.

«Отпели Алешку. У меня психологическая травма», — отметили комментаторы.

Во время номера на экране показывали фотографии известных людей, которых зовут Алексей. Среди них были певец Алексей Воробьев, заслуженный артист России Алексей Глызин, певец Алексей Чумаков и рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк.

После эфира SHAMAN поблагодарил зрителей за поддержку. Певец поделился, что исполнил свою версию композиции во время программы, посвященной творчеству «Руки Вверх!». К тому же он поблагодарил Сергея Жукова за доверие.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, SHAMAN рассказал, с кем ему легче всего работать.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Замедляет старение? Врач рассказал о неожиданной пользе кофе
22:30
Скрытая угроза в тарелке: как привычная еда провоцирует болезни
22:21
Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
22:15
Не смирился с разрывом: мужчина ворвался в дом бывшей с ножом
22:08
В Москве ребенок выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара
22:00
Работает как пластырь: почему утренний кофе вызывает сонливость

Сейчас читают

Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео