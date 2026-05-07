«Отпели Алешку»: поклонники «Руки Вверх!» раскритиковали кавер SHAMAN

Поклонники «Руки Вверх!» раскритиковали кавер SHAMAN на песню «Алешка»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вызвал волну бурных обсуждений после того, как исполнил кавер на песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в эфире программы на федеральном телеканале. Свои негативные комментарии пользователи оставили в соцсети.

Выступление вызвало неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной версии, хотя и победило в зрительском голосовании.

Артист представил собственную интерпретацию известного хита в новой манере. В студии присутствовал и лидер группы, певец Сергей Жуков. По итогам выпуска кавер SHAMAN получил наибольшую поддержку зрителей, а сам Жуков позже разместил выступление исполнителя в своих соцсетях.

Однако многие поклонники группы восприняли эту версию композиции резко негативно. Пользователи в комментариях написали, что исполнение произвело на них тяжелое впечатление. Некоторые заявили, что песню «отпели», а само выступление назвали неудачным.

«Отпели Алешку. У меня психологическая травма», — отметили комментаторы.

Во время номера на экране показывали фотографии известных людей, которых зовут Алексей. Среди них были певец Алексей Воробьев, заслуженный артист России Алексей Глызин, певец Алексей Чумаков и рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк.

После эфира SHAMAN поблагодарил зрителей за поддержку. Певец поделился, что исполнил свою версию композиции во время программы, посвященной творчеству «Руки Вверх!». К тому же он поблагодарил Сергея Жукова за доверие.

