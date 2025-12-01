Любимые хиты, гендер-пати и печь на ходу: как прошел юбилей «Иванушек»

Юбилейный концерт «Иванушек» поразил размахом и обилием хитов

Легендарные хиты из молодости, долгожданное гендер-пати, трогательное поздравление с Днем матери, зажигательные танцы, печь на ходу и народницы — это не абсурд, а юбилейный концерт группы «Иванушки International» «30 солнечных лет», поразивший зрителей своим размахом. Подробнее — в эксклюзивном материале 5-tv.ru

На сцене — та самая полюбившаяся давным-давно троица: Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Вместе они по-настоящему зажгли аудиторию. Зрители услышали знаменитые «Тучи», которые в далеких 90-х принесли группе настоящую известность. Поддержать «Иванушек» пришла группа «Фабрика». Вместе они спели знакомую всем «За горизонт». Звучали также яркие «Тополиный пух», «Зачем вы, девочки, любите белобрысых?» и другие хиты.

По-настоящему трогательным стало поздравление Кирилла Туриченко всех женщин с праздником Днем матери. Солист поделился важным для него событием — прошел год с момента свадьбы с женой Дарьей, и сейчас они ждут пополнение. Для многих гостей неожиданное раскрытие пола будущего ребенка стало одним из самых эмоциональных эпизодов вечера.

По этому случаю композитор и продюсер Игорь Матвиенко написал фрагмент песни, которую Туриченко исполнил во время гендер-пати. На сцену вышла его беременная супруга, которую солист нежно взял за руку. На словах «милая моя» сцена озарилась столбами пара и конфетти синего цвета. Тут все понятно без слов — у пары будет мальчик. Примечательно, что дети всех остальных участников группы — тоже мальчики.

Праздничная программа, посвященная 30-летию «Иванушек», включала также специальные номера, подготовленные к юбилею. Главным сюрпризом шоу стал выход народниц с традиционными напевами. Вместе с артистами они исполнили противоположные по тональности хиты — мелодичную «Лодочку» и зажигательную «Ты небо». Настоящий фурор вызвала громадная печь на ходу, на которой сидели артисты.

Яркие композиции сменялись лирическими текстами. Так, на концерте прозвучали «Облака» — лебединая песня ушедших Олега Яковлева и Игоря Сорина. Андрей Григорьев-Апполонов выступил на сцене с трогательной речью об этих двух солистах, навсегда оставшихся в памяти коллектива и зрителей.

Он рассказал, как пытался отговорить Игоря Сорина от ухода и как пришедшего Олега Яковлева публика долго не могла принять.

«Олег, когда пришел на место Игоря Сорина — это вообще был кошмар реальный, потому что его не принимала публика, девчонки <…>. Он все время уходил из группы: „Я не могу так больше, меня никто не хочет видеть на сцене“. В общем, было дико тяжело», — вспомнил фронтмен группы «Иванушки International».

Однако спустя полгода все изменилось — в один момент аудитория начала поддерживать артиста.

«Я такой за кулисами сижу: «Слава богу, Олежку приняли“», — поделился Григорьев-Апполонов.

Со сцены артист поздоровался с мамой погибшего Игоря Сорина Светланой. Он выразил слова поддержки и добавил, что всегда помнит как об Игоре, так и об Олеге.

Завершающим элементом праздничной программы стала раздача автографов и фотосессия с любимыми артистами. Море улыбок, смеха и ярких воспоминаний — этот концерт запомнится надолго.

