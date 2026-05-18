Романтика на пирсе: пожилую пару арестовали за секс в общественном месте

Интимная сцена быстро разлетелась по соцсетям и привела к неожиданным последствиям.

SСМР: в Гонконге пожилую пару арестовали за секс на пирсе

В Гонконге суд вынес наказание пожилой паре, занявшимся сексом прямо на пирсе. Как сообщило издание South China Morning Post (SСМР), 62-летнюю Ма Лай-хинг и 63-летнего Нг Тау-мина приговорили к общественным работам.

Мужчина и женщина устроили интимную сцену в общественном месте, а происходящее сняли очевидцы. Позже видеозапись появилась в социальных сетях и быстро стала вирусной. После распространения ролика полицейские установили личности участников и задержали их.

Ма Лай-хинг работает продавщицей, а Нг Тау-мин связан с морской сферой — он трудится моряком. Во время разбирательства оба заявили, что в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Великобритании перед судом оказался 67-летний мужчина, которого обвиняют в систематическом нарушении частной жизни женщин. По версии следствия, он тайно снимал девушек в магазинах и супермаркетах, используя закрепленный на обуви смартфон.

Как выяснили правоохранители, британец разработал собственную схему скрытой съемки. Он фиксировал мобильный телефон на ботинке таким образом, чтобы камера была направлена вверх.

