Счет идет на недели: мир рискует остаться без нефти

Глава МЭА Бироль: мир рискует остаться без нефти через несколько недель

Мировой энергетический рынок столкнулся с опасным сокращением коммерческих запасов нефти, которых может хватить лишь на краткосрочный период. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление руководителя Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Согласно его прогнозу, при сохранении текущих тенденций доступные объемы сырья будут полностью исчерпаны в течение нескольких недель. Глава отраслевой организации подчеркнул, что подобная ситуация создает прямую угрозу обострения глобального энергетического кризиса, последствия которого могут затронуть ключевые экономики планеты.

Фатих Бироль отметил, что экстренные меры, предпринятые рядом западных и азиатских государств, лишь временно облегчили ситуацию.

Активное использование стратегических резервов позволило добавить на рынок около 2,5 миллиона баррелей ежесуточно, однако этот ресурс не является бесконечным. По мнению главы МЭА, такие вливания лишь отодвинули неизбежный срок наступления острого дефицита, но не решили фундаментальную проблему нехватки сырья в долгосрочной перспективе.

Эксперт констатировал, что мировые запасы находятся на критически низком уровне, который не позволяет гарантировать стабильность поставок в ближайшем будущем. Дополнительные риски для рынка создает нестабильная транспортная логистика.

