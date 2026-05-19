Сериал «Эльбрус» стал победителем XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Проект Пятого канала с Иваном Оганесяном в главной роли признан фаворитом в номинации «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)».

В центре сюжета — Виктор Костров, вдовец, бывший спасатель МЧС. После гибели жены в одиночку воспитывает двойняшек Катю и Ивана. По приглашению боевого товарища Аслана он переезжает в южный город. Открывает небольшой бизнес и собирает группу спасателей, куда входят и его дети.

Талисманом и незаменимым помощником отряда становится золотистый ретривер по кличке Эльбрус. Пса нашли в лесу в охотничьей яме-ловушке. Его прежний хозяин погиб, и Костровы решили оставить питомца у себя. Так Эльбрус превратился в полноценного члена команды. Четвероногий герой помогает искать преступников, прекрасно ориентируется там, где бессильна полиция.

Саундтреком к сериалу стала песня Леонида Агутина с символичным названием «Счастье не вешает нос».

Высокую оценку «Эльбрус» получил не только от профессионального сообщества, но и от зрителей. По итогам показа премьерных серий с 26 октября по 9 ноября 2025 года проект занял второе место в аудиториях «Все 18+» и «Женщины 18+» в тайм-слоте 12:05–21:00. Истории о собаке, которая больше, чем друг, посмотрели почти 25 миллионов зрителей старше четырех лет.

В этом году проект получил продолжение: 17 февраля стартовали съемки нового сезона.

