Екатерина Семина получила премию АПКиТ за сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»

Мария Гоманюк

Она стала лауреатом XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучшая работа кастинг-директора».

Фото: Кадр из х/ф «Время первых», реж.: Дмитрий Киселёв, 2017г.

Российская актриса театра и кино, а также кастинг-директор Екатерина Семина стала лауреатом XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучшая работа кастинг-директора». Награду она получила за работу над сериалом «Ландыши. Такая нежная любовь».

Проект произвели «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета, «Всемирные Русские Студии» и Wink.

«Ландыши. Такая нежная любовь» выделяется музыкальными номерами, которые помогают усилить драматическую линию и точнее передать чувства персонажей. По сюжету главная героиня состоит в группе «Ландыши», созданной женами военных.

Музыку к сериалу написал певец и автор песен Женя Трофимов, лидер группы «Комната культуры». Саундтреки стали одной из заметных частей проекта и дополнили его романтическую и драматическую атмосферу.

Сериал вышел в 2025 году. Это музыкальное драмеди о любви молодого офицера из российской глубинки и дочери миллиардера, выросшей в Лондоне. Герои принадлежат к разным мирам, но судьба сводит их вместе при неожиданных обстоятельствах.

