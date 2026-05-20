Актуальные цифры: доходность депозитов в российских банках пошла на спад

Дарья Орлова
Вклады теряют привлекательность для сбережений.

Средняя доходность краткосрочных депозитов сроком на три месяца в 20 крупнейших кредитных организациях России опустилась до отметки 13,35% годовых к 20 мая 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные аналитического обзора маркетплейса «Финуслуги».

Корректировка банковских предложений произошла после того, как Банк России понизил ключевую ставку в апреле. Изменения затронули подавляющее большинство игроков рынка — доходность инструментов для накопления снизилась в 15 из 20 ведущих финансовых институтов страны.

Динамика падения по трехмесячным программам составила 0,33 процентных пункта по сравнению с показателями на 24 апреля. Аналогичная ситуация наблюдается и с полугодовыми вкладами, где средний уровень доходности просел на 0,18 процентных пункта и зафиксировался на значении 12,97% Для тех, кто планирует разместить средства на год, актуальная ставка теперь составляет около 12,33%.

Тенденция к снижению ставок становится еще более заметной при увеличении срока размещения капитала. Аналитики подсчитали, что средняя доходность по депозитам на полтора года в настоящее время не превышает 11,18%.

Самые скромные условия предлагаются по долгосрочным продуктам: двухлетние вклады могут принести вкладчикам около 11%, а программы, рассчитанные на три года, оцениваются в 10,76%.

Согласно официальной статистике регулятора, максимальная процентная ставка в десятке крупнейших банков в первой декаде мая уже снижалась до 13,04%, демонстрируя плавное отступление от апрельских максимумов.

