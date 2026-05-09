«Единая Россия» провела акцию «Вальс Победы» в Красногорске и Ступино

Активисты почтили память героев Великой Отечественной войны праздничными хореографическими постановками.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Партия «Единая Россия» провела масштабную памятную акцию «Вальс Победы» в подмосковных городах Красногорск и Ступино в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками стали члены молодежного отделения «Молодой гвардии». В Красногорске торжественный танец исполнили более 20 молодых людей, чьи выступления стали символом преемственности поколений и глубокого уважения к подвигу советского народа.
«(Акцию. — Прим.ред.) мы посвящаем нашим предкам. Мы помним их подвиг, мы помним их мужество, таким образом отдаем дань уважения и показываем, что <…> благодаря их героическим действиям сегодня мы находимся под мирным небом. <…> Помним, гордимся и чтим», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Даниил Радиновский.
Кроме того, он заявил, что организация стремится транслировать ценности патриотизма, не забывая о тех, кто совершает подвиги в современные дни.
Прошедшая акция стала частью широкой программы празднования в Московской области. Накануне, 8 мая, в Серпухове представители «Единой России» провели другой патриотический флешмоб под названием «Синий платочек». На этой площадке ключевыми участниками стали курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Будущие офицеры вальсировали под легендарную музыку военных лет, включая одноименную песню, которая считается одним из главных символов военного времени. Культурная программа в Серпухове была дополнена тематической выставкой современной и исторической военной техники, доступной для осмотра всем желающим.
