В Дмитровском районе Подмосковья загорелись склады

Мария Гоманюк
К тушению огня привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

Что известно о пожаре в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: МЧС РФ

В Дмитровском муниципальном округе Московской области начался крупный пожар. По предварительным данным источника 5-tv.ru, в селе Белый Раст загорелись склады на площади около трех тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании в нежилом здании поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание уже горело.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходит горение нежилого здания», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники. От Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий работают 20 человек и четыре единицы техники.

Очевидцы из Лобни, Зеленограда и Долгопрудного рассказали, что густой столб дыма поднялся быстро. Его видно из разных районов Подмосковья. Информация о причинах возгорания, площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

Ранее, как писал 5-tv.ru, пожар произошел в многоквартирном доме в подмосковных Люберцах. По данным МЧС России, очаг находился в квартире на 15-м этаже, после чего пламя перешло на балконы 16-го и 17-го этажей.

Спасатели эвакуировали из здания 20 человек. Еще одного жильца вывели с 17-го этажа. По предварительным данным, пострадавших не было. Площадь пожара в Люберцах составила 29 квадратных метров. Позднее спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания.

