Звезда «Клюквенного щербета» и певец Мабэль Матиз задержаны за наркотики

Турецкая полиция провела новый антинаркотический рейд, в ходе которого за решетку отправились сразу несколько знаменитостей. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на генпрокуратуру района Бакыркей в Стамбуле.

Среди задержанных оказались исполнительница роли в сериале «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек и певец Мабэль Матиз. Расследование ведется по подозрению в производстве, сбыте и употреблении наркотиков, а также в пособничестве этим преступлениям. Следователи назначили обыски, допросы и биологические экспертизы для 25 подозреваемых, 14 из которых уже пойманы.

В списке задержанных также значатся актриса и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и другие представители турецкого шоу-бизнеса.

Это далеко не первый громкий скандал в турецком шоубизе — в апреле прокуратура Стамбула уже арестовывала актрису «Зимородка» и «Клюквенного щербета» Алейну Бозок и еще 16 человек по аналогичным подозрениям. Ранее под антинаркотическую операцию попали актер Ибрагим Челиккол и еще восемь известных деятелей киноиндустрии.

