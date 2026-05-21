Звезда «Клюквенного щербета» и певец Мабэль Матиз задержаны за наркотики

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 95 0

Прокуратура Стамбула подозревает 25 человек в торговле и производстве запрещенных веществ.

Актрису Клюквенного щербета задержали за наркотики

Фото: Instagram*/feyzaacivelek

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Турецкая полиция провела новый антинаркотический рейд, в ходе которого за решетку отправились сразу несколько знаменитостей. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на генпрокуратуру района Бакыркей в Стамбуле.

Среди задержанных оказались исполнительница роли в сериале «Клюквенный щербет» Фейза Дживелек и певец Мабэль Матиз. Расследование ведется по подозрению в производстве, сбыте и употреблении наркотиков, а также в пособничестве этим преступлениям. Следователи назначили обыски, допросы и биологические экспертизы для 25 подозреваемых, 14 из которых уже пойманы.

В списке задержанных также значатся актриса и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай и другие представители турецкого шоу-бизнеса.

Это далеко не первый громкий скандал в турецком шоубизе — в апреле прокуратура Стамбула уже арестовывала актрису «Зимородка» и «Клюквенного щербета» Алейну Бозок и еще 16 человек по аналогичным подозрениям. Ранее под антинаркотическую операцию попали актер Ибрагим Челиккол и еще восемь известных деятелей киноиндустрии.

Ранее 5-tv.ru писал, у кого из задержанных турецких звезд нашли в анализах наркотики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Стало известно, сколько Виктория Боня потребовала в суде у Авроры Кибы
12:15
Дело о драке в «Кофемании» футболиста Федора Смолова закрыто
12:10
Основы гигиены сна: почему по утрам болит голова и накатывает усталость
12:00
«Дальше наступает тишина»: мошенники разработали новую схему обмана с недвижимостью
11:54
Звезда «Клюквенного щербета» и певец Мабэль Матиз задержаны за наркотики
11:46
В рамках ядерных учений России отрабатывается снаряжение ракет «Кинжал»

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео