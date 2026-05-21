Трое сотрудников погибли: ВСУ ударили дроном по тепловозу в Унече

ВСУ ударили дроном по тепловозу под Брянском

В результате атаки беспилотника по маневровому тепловозу на станции Унеча в Брянской области погибли трое сотрудников РЖД. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня, 21 мая, в 11:30 в результате атаки БПЛА на станции Унеча Брянской области был поврежден маневровый тепловоз», — говорится в сообщении.

По информации РЖД, ранения получили трое работников. Двое были смертельно травмированы на месте, третьего пытались спасти врачи, но он скончался в больнице. В компании пообещали оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Атака на станцию произошла на фоне массированного налета дронов на регион. Как ранее сообщил врио губернатора Егор Ковальчук, с 07:00 до 15:00 над Брянской областью силы ПВО и мобильные группы перехватили и сбили 116 беспилотников самолетного типа.

