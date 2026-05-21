В Верховном суде указали на недопустимость условного срока криминальным авторитетам

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

В приговоре необходимо указать, на основании каких признаков сделан вывод, что лицо занимает высшее положение в преступной иерархии.

Запрет условных сроков криминальным авторитетам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пленум Верховного суда России принял постановление, исключающее возможность назначения условного наказания криминальным авторитетам и организаторам преступных сообществ. Постановление опубликовано на официальном сайте высшего судебного органа.

В документе указано, что к фигурантам дел по статьям об организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии больше не могут применяться отдельные смягчающие нормы уголовного законодательства.

Кроме того, суд подробно разъяснил, кого можно считать криминальным авторитетом. Речь идет о человеке, который занимает высшее положение в преступной среде, влияет на деятельность группировок, участвует в разрешении конфликтов и следит за соблюдением внутренних правил преступного мира.

Дополнительным признаком высокого положения в криминальной среде могут считаться связи с террористическими или экстремистскими структурами, а также участие в коррупционных схемах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере. Предлагается снизить верхний порог наказания на пять лет в обеих категориях: с трех–десяти лет до пяти лет, а с десяти–пятнадцати лет до десяти лет соответственно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки
18:35
«Я остаюсь русским»: Александр Плющенко о переходе в сборную Азербайджана

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео