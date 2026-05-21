В Верховном суде указали на недопустимость условного срока криминальным авторитетам

Пленум Верховного суда России принял постановление, исключающее возможность назначения условного наказания криминальным авторитетам и организаторам преступных сообществ. Постановление опубликовано на официальном сайте высшего судебного органа.

В документе указано, что к фигурантам дел по статьям об организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии больше не могут применяться отдельные смягчающие нормы уголовного законодательства.

Кроме того, суд подробно разъяснил, кого можно считать криминальным авторитетом. Речь идет о человеке, который занимает высшее положение в преступной среде, влияет на деятельность группировок, участвует в разрешении конфликтов и следит за соблюдением внутренних правил преступного мира.

Дополнительным признаком высокого положения в криминальной среде могут считаться связи с террористическими или экстремистскими структурами, а также участие в коррупционных схемах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размере. Предлагается снизить верхний порог наказания на пять лет в обеих категориях: с трех–десяти лет до пяти лет, а с десяти–пятнадцати лет до десяти лет соответственно.

