«Должны понести наказание»: Песков об ударе по колледжу и общежитию в ЛНР

Песков: киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в ЛНР

В Кремле потребовали привлечь к ответственности виновных в атаке на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в Луганской Народной Республике. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим», — сказал Песков журналистам.

Что случилось в Старобельске

Четыре человека стали жертвами удара беспилотников Вооруженных сил Украины по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Данные о погибших привела Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Как следует из ее сообщения, во время атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — отметила Лантратова в сообщении.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Также готовятся обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и председателю Совета ООН по правам человека.

Целями атаки стали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, некоторым раненым госпитализация не потребовалась. На месте продолжаются разбор разрушенных конструкций и поиск людей.

После удара повреждения зафиксировали не только на территории образовательного учреждения. В Старобельске пострадали административные здания, торговые объекты и частные дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Специалисты документируют последствия произошедшего и устанавливают лиц, причастных к атаке.

