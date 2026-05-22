Таиланд ужесточил санитарный контроль для туристов из-за лихорадки Эбола

В Таиланде начали действовать строгие правила медицинского мониторинга для всех путешественников, прибывающих из Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганды. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Данное решение было принято правительством королевства на фоне официальных данных о новых вспышках опасного вируса Эбола в указанных африканских регионах.

Теперь авиационные компании обязаны жестко контролировать соблюдение санитарных норм и следить за тем, чтобы каждый пассажир из зоны риска проходил регистрацию в цифровой системе TDAC (цифровая карта прибытия).

Согласно новым протоколам безопасности, медицинские службы Таиланда будут проверять персональные QR-коды прибывших туристов сразу после выхода из самолета или в зоне прилета.

Все гости из Уганды и ДРК подвергаются обязательной процедуре измерения температуры тела. Кроме того, иностранцы должны оставить актуальные контактные данные и точный адрес своего местонахождения в стране.

Врачи получили полномочия дистанционно следить за состоянием здоровья таких граждан в течение двадцати одного дня с момента пересечения границы, что соответствует инкубационному периоду заболевания.

Данные ограничительные меры были разработаны с учетом актуальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Теперь авиаперевозчики несут ответственность за предварительную оценку самочувствия клиентов еще в аэропорту отправления.

