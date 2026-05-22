Российская армия освободила Верхнюю Терсу в Запорожской области

Армия России за сутки освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в военном ведомстве уточнили, что за последнюю неделю российские подразделения освободили пять населенных пунктов в зоне проведения СВО.

Ранее российские военные нанесли новую серию ударов по инфраструктуре противника. Под атаку попали не только объекты энергетики, но и базы с техникой и беспилотниками.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались для нужд ВСУ. В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники.

По данным ведомства, российские силы также поразили склады с боеприпасами, площадки хранения дальнобойных дронов, производственные цеха по сборке БПЛА, а также пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Как уточнили в Минобороны РФ, удары были нанесены по объектам сразу в 143 районах.

