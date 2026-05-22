Песков: удар ВСУ по колледжу в Старобельске —чудовищное преступление киевского режима
Сейчас идет подготовка обращений в ООН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) чудовищным преступлением киевского режима.
«Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима — удар по объекту образования, где дети и молодые люди», — заявил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что сейчас первоочередное значение имеют разбор завалов разрушенного здания и оказание помощи пострадавшим.
Что произошло в Старобельске
Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения различной степени тяжести.
В Министерстве здравоохранения РФ сообщали, что восемь пострадавших доставлены в больницы ЛНР. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, медики и другие экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по колледжу и общежитию в Старобельске.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений к Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и председателю Совета ООН по правам человека.
По ее словам, удар по гражданскому объекту, где проживали и обучались дети, должен получить оценку международного сообщества.
