Песков: удар ВСУ по колледжу в Старобельске —чудовищное преступление киевского режима

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Сейчас идет подготовка обращений в ООН.

Как Кремль отреагировал на удары ВСУ по колледжу в ЛНР

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) чудовищным преступлением киевского режима.

«Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима — удар по объекту образования, где дети и молодые люди», — заявил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что сейчас первоочередное значение имеют разбор завалов разрушенного здания и оказание помощи пострадавшим.

Что произошло в Старобельске

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения различной степени тяжести.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщали, что восемь пострадавших доставлены в больницы ЛНР. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России, медики и другие экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после удара по колледжу и общежитию в Старобельске.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений к Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и председателю Совета ООН по правам человека.

По ее словам, удар по гражданскому объекту, где проживали и обучались дети, должен получить оценку международного сообщества.

