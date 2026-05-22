В России оценят риски на дорогах от праворульных машин

Дарья Бруданова Журналист

В ближайшие годы будет реализована Стратегия повышения безопасности дорожного движения.

Минтранс России совместно с Минпромторгом и МВД оценят риски от праворульных автомобилей на дорогах России. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте Правительства РФ.

Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, до 2028 года в стране пройдет комплекс исследований, главная задача которых — это оценить риски от праворульных машин.

Помимо этого, федеральные органы исполнительной власти должны проработать вопрос о целесообразности разработки программ по обучению водителей управлению транспортными средствами с правым рулем. Это касается тех регионов России, где на такие машины приходится большая часть паркинга.

Всего план состоит из более чем 260 мероприятий. Все они нацелены на качественное обеспечение безопасности дорожного движения. Так, например, другой пункт этого распоряжения касается обновления дорожной инфраструктуры. В России планируют расширить часть федеральных трасс с двух полос до четырех, а также установить отбойники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве сократилось число грубых превышений скорости. Камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с января по апрель 2026 года зафиксировали 9,8 тысячи таких случаев. Для сравнения, в 2025-м за тот же период было зафиксировано 12,9 тысячи нарушений.

