Петр I и Императрица: Гуменник и Туктамышева подтвердили отношения

Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева подтвердили отношения

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и чемпион России по этому же виду спорта Петр Гуменник подтвердили отношения. Соответствующие посты фигуристы опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

Гуменник и Туктамышева выставили несколько совместных фотографий, в том числе и из путешествий. На кадрах пара позирует на фоне различных достопримечательностей, обнимается и строит забавные рожицы.

«Так и живем», — подписала фигуристка пост.

Поклонники спортсменов в большинстве своем поддержали пару. Некоторые даже отметили, что давно догадывались о том, что Гуменник и Туктамышева встречаются.

«У него классный вкус в музыке и на девушек»;

«Даже не верится. У императора Петра I вкус на Императриц»;

«Ну, наконец то! Супер! Очень-очень рада за вас, ребята! Любите, живите в свое удовольствие и никого не слушайте!» — комментировали подписчики фигуристов.

Однако нашлись и те, кто не отрицательно отреагировал на эту новость.

«По отдельности они мои любимчики, обожаю! А вместе? Что-то у меня не складывается, я не готова это воспринять. Пока объяснить не могу, но бушую от этой информации»;

«Я представляю Лизу с мужчиной посолиднее, а Петю с „принцессой“, а не с императрицей», — высказывались интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туктамышеву почти полтора года преследует сталкер. Впервые он подошел к спортсменке в начале 2025 года. Тогда мужчина пригласил ее на кофе, но получил отказ. С тех пор он начал преследовать фигуристку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.