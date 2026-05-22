Владимир Путин осудил удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Неонацистская киевская власть нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 22 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — подчеркнул глава государства на встрече с выпускниками программы «Время героев».

По словам Путина, на данный момент известно о шести погибших, 39 пострадавших и 15 пропавших без вести — разбор завалов продолжается. Пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.

Президент обратил внимание, что удар не был случайным: он прошел в три волны, 16 дронов попали в одно и то же место. Никаких военных объектов рядом с общежитием нет.

Напомним, в ночь на 22 мая четыре беспилотника атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в зданиях находились 86 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание частично обрушилось.

