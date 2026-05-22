Очереди на вершину мира: за сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Заторы в зонах с низким содержанием кислорода создают прямую угрозу жизни людей.

Почему образовались очереди на горе Эверест

Фото: www.globallookpress.com/http://imagebroker.com/#/search//Egmont Strigl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CBS News: за этот сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

За этот сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов. Очередными жертвами вершины стали двое индийских любителей гор во время масштабного спуска после восхождения по южному маршруту Непала. Об этом сообщило CBS News.

Согласно заявлению директора организации Pioneer Adventures Нивеша Карки, спортсмены почувствовали резкое недомогание из-за пребывания на экстремальной высоте. Погибшими оказались Сандип Аре и Арун Кумар Тивари, которые достигли вершины 20 и 21 мая соответственно.

«В этом году было очень многолюдно по сравнению с прошлым, так как клиентов стало больше. Власти должны контролировать это количество. Следует допускать только качественных альпинистов — должен быть установлен лимит», — заявил знаменитый непальский проводник Ками Рита Шерпа, установивший рекорд по количеству восхождений.

По предварительным данным, только за один четверг на пик высотой 8849 метров поднялись около 275 человек. Эксперты выражают серьезную озабоченность из-за переполненности самого высокого пика планеты, так как подобные заторы в зонах с низким содержанием кислорода создают прямую угрозу жизни людей.

Всего же с начала весеннего сезона зафиксировано пять смертей непосредственно на Эвересте и две гибели на соседней горе Макалу. Специалисты подчеркивают, что скопление сотен людей на фиксированных веревках в «зоне смерти» значительно сокращает шансы на благополучное возвращение в случае перемены погоды или резкого ухудшения самочувствия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
70.79
-0.16 83.27
1.29
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

18:26
«В рубашке родился»: студент атакованного колледжа пролетел несколько этажей
18:20
Защита от братской ревности: материнский лайфхак от блогера Иды Галич
18:16
Круглый год: назван лучший способ борьбы с дефицитом витамина D
18:11
Гриф секретности: 13 военных истребителей США устроили погоню за НЛО
18:05
Петр I и Императрица: Гуменник и Туктамышева подтвердили отношения
18:00
Очереди на вершину мира: за сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

Сейчас читают

Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
«Ударили по спящим детям»: в ЛНР 35 человек пострадали при атаке ВСУ на колледж
Выкиньте пластырь: врач рассказала, как защитить родинки от солнечных ожогов
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео