Очереди на вершину мира: за сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

CBS News: за этот сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов

За этот сезон на Эвересте погибли минимум пять альпинистов. Очередными жертвами вершины стали двое индийских любителей гор во время масштабного спуска после восхождения по южному маршруту Непала. Об этом сообщило CBS News.

Согласно заявлению директора организации Pioneer Adventures Нивеша Карки, спортсмены почувствовали резкое недомогание из-за пребывания на экстремальной высоте. Погибшими оказались Сандип Аре и Арун Кумар Тивари, которые достигли вершины 20 и 21 мая соответственно.

«В этом году было очень многолюдно по сравнению с прошлым, так как клиентов стало больше. Власти должны контролировать это количество. Следует допускать только качественных альпинистов — должен быть установлен лимит», — заявил знаменитый непальский проводник Ками Рита Шерпа, установивший рекорд по количеству восхождений.

По предварительным данным, только за один четверг на пик высотой 8849 метров поднялись около 275 человек. Эксперты выражают серьезную озабоченность из-за переполненности самого высокого пика планеты, так как подобные заторы в зонах с низким содержанием кислорода создают прямую угрозу жизни людей.

Всего же с начала весеннего сезона зафиксировано пять смертей непосредственно на Эвересте и две гибели на соседней горе Макалу. Специалисты подчеркивают, что скопление сотен людей на фиксированных веревках в «зоне смерти» значительно сокращает шансы на благополучное возвращение в случае перемены погоды или резкого ухудшения самочувствия.

