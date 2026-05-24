«За рулем был не я»: Прудников опроверг слухи об участии в ДТП

Александр Прудников заявил, что не был участником ДТП в Москве

Российского футболиста Александра Прудникова не было в салоне его автомобиля Voyah Dream в момент аварии в Москве. Об этом спортсмен лично сообщил корреспонденту 5-tv.ru.

«Машина моя, но за рулем был не я. Я приехал, чтобы посмотреть, что с моей машиной», — сказал футболист.

Спортсмен предположил, что виновник аварии — водитель Porsche, который на высокой скорости врезался в заднее крыло Voyah Dream, был в нетрезвом состоянии.

«По нему же видно, что человека шатает, что не в адеквате как минимум», — сказал Прудников.

Китайский автомобиль футболиста получил серьезные повреждения, однако Александра это особо не тревожит.

«Машина — это железка, самое главное, чтобы все были живы и здоровы», — прокомментировал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ДТП машина Прудникова перевернулась, при этом пассажирам не потребовалась госпитализация. Помощь им оказали на месте.

