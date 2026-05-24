«За рулем был не я»: Прудников опроверг слухи об участии в ДТП
По словам футболиста, его даже не было в салоне автомобиля.
Российского футболиста Александра Прудникова не было в салоне его автомобиля Voyah Dream в момент аварии в Москве. Об этом спортсмен лично сообщил корреспонденту 5-tv.ru.
«Машина моя, но за рулем был не я. Я приехал, чтобы посмотреть, что с моей машиной», — сказал футболист.
Спортсмен предположил, что виновник аварии — водитель Porsche, который на высокой скорости врезался в заднее крыло Voyah Dream, был в нетрезвом состоянии.
«По нему же видно, что человека шатает, что не в адеквате как минимум», — сказал Прудников.
Китайский автомобиль футболиста получил серьезные повреждения, однако Александра это особо не тревожит.
«Машина — это железка, самое главное, чтобы все были живы и здоровы», — прокомментировал спортсмен.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ДТП машина Прудникова перевернулась, при этом пассажирам не потребовалась госпитализация. Помощь им оказали на месте.
