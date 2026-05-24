«За рулем был не я»: Прудников опроверг слухи об участии в ДТП

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 50 0

По словам футболиста, его даже не было в салоне автомобиля.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Прудников заявил, что не был участником ДТП в Москве

Российского футболиста Александра Прудникова не было в салоне его автомобиля Voyah Dream в момент аварии в Москве. Об этом спортсмен лично сообщил корреспонденту 5-tv.ru.

«Машина моя, но за рулем был не я. Я приехал, чтобы посмотреть, что с моей машиной», — сказал футболист.

Спортсмен предположил, что виновник аварии — водитель Porsche, который на высокой скорости врезался в заднее крыло Voyah Dream, был в нетрезвом состоянии.

«По нему же видно, что человека шатает, что не в адеквате как минимум», — сказал Прудников.

Китайский автомобиль футболиста получил серьезные повреждения, однако Александра это особо не тревожит.

«Машина — это железка, самое главное, чтобы все были живы и здоровы», — прокомментировал спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ДТП машина Прудникова перевернулась, при этом пассажирам не потребовалась госпитализация. Помощь им оказали на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

21:00
«Спартак» завоевал Кубок России по футболу
20:36
«За рулем был не я»: Прудников опроверг слухи об участии в ДТП
20:03
Стубб высказался против открытия границы Финляндии с Россией
19:40
Как подготовиться к дачному сезону с помощью услуг и сервисов портала mos.ru
19:15
Московская кинокомиссия помогла снять более десяти фильмов и сериалов об СВО
18:51
«Мешал спать»: ранивший ребенка-музыканта в Петербурге объяснил свой поступок

Сейчас читают

«Будет жить»: отец раненого мальчика-саксофониста из Петербурга о его состоянии
«Забирали шанс»: ВСУ атаками мешали спасению пострадавших в колледже в ЛНР
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео