Футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве

Автомобиль спортсмена получил серьезные повреждения после столкновения с Porsche.

Футболист Александр Прудников попал в аварию на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По данным с места аварии, автомобиль спортсмена Voyah Dream столкнулся с Porsche. После удара немецкий кроссовер перевернулся, машина Прудникова тоже получил серьезные повреждения. Предварительно, водитель Porsche был пьян. 

Кадры с места происшествия, на которых можно рассмотреть побитые автомобили, снял корреспондент 5-tv.ru.

Участникам ДТП оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют.

Александр Прудников — российский футболист, выступавший на позиции нападающего. Он известен по играм за московский «Спартак» и ряд других клубов, а также по выступлениям за молодежные сборные России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под Челябинском произошло страшное ДТП — баскетбольная команда разбилась, вылетев на встречную полосу. Микроавтобус со спортсменами клуба «Парма» на полной скорости влетел в грузовик.

