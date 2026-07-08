«Двойник портит жизнь»: с жительницы Петербурга списывают долги ее полной тезки с Урала

С жительницы Петербурга списывают долги ее полной тезки с Урала

В России появился новый вид цифрового мошенничества — правда, без самого мошенника. Достаточно просто родиться с кем-нибудь в один день и иметь такую же фамилию, имя и отчество. Дальше система сама решит, кто из вас должен платить по чужим счетам.

Так, жительница Северной столицы вот уже десять лет пытается доказать, казалось бы, очевидное: она — это она. И чужие долги на нее списали незаконно. Корреспондент «Известий» Василий Михеев разбирался, как жизнь может превратиться в бесконечный бюрократический лабиринт.

— У меня есть двойник, который портит мне жизнь уже десять лет.

Не за хайпом и не за новыми подписчиками Екатерина начала рассказывать свою историю в сети, потому что больше некуда было идти. Для банков и судебных приставов она — давняя злостная должница с многочисленными просроченными кредитами. На деле финансовые проблемы у ее полной тезки, которая к тому же родилась в тот же день. Проживает та женщина на Урале.

«Больше 170 тысяч списывались деньги, я шла в банк, узнавала, по какому постановлению, каким приставом у меня списались деньги, потом физически я названивала приставам в Екатеринбург», — рассказала жительница Санкт-Петербурга Екатерина Беспалова.

Приставы трубку брали не часто, когда брали, говорили — завалены делами, ищут должников только по имени и дате рождения. Екатерина пошла в суд, но там деятельность ведомства признали правомерной — кто же судится с исполнителями решений судов? Юридическое сообщество видит в этой системной ошибке явный человеческий фактор.

«При направлении запроса в банк детализация запроса — на совести конкретного пристава. И если она написал просто ФИО человека и дату рождения, надеясь, что в банке только один такой клиент, то банк, получив этот документ, просто найдет и исполнит», — пояснил адвокат Илья Пакконен.

До 2021 года в такого рода документах были только дата рождения и имя. Видимо, уральские приставы просто продолжают работать по предыдущим стандартам. А работы у них много. Предметно от Екатерины, той, которая вторая. Вот так выглядит ее даже не кредитная, а долговая история. Эта Екатерина Беспалова до 2010 года вообще носила говорящую фамилию Грехова. И она была в курсе, что портит жизнь однофамилице в Петербурге.

«У нас были проблемы, но это было пять лет назад. Я так поняла, что Екатерина сама этот вопрос решила. Кто-то от ее лица мне звонил — адвокат или судебный пристав. Лично с ней я не общалась», — пояснила уральская тезка Екатерина Беспалова.

Эта история звучит как завязка какой-то комедии Эльдара Рязанова, только вместо двух одинаковых домов и квартир — одинаковые данные в паспорте. Но в этом случае главные героини так и не встретились, просто потому что для одной из них это выгодно. Для второй же бесконечная война с системой не гарантирует системного же сбоя в будущем. Поэтому и самый эффективный, как считают эксперты, выход из, казалось бы, комедийной ситуации тоже довольно абсурдный — получить новый паспорт на другое имя.

Сейчас Екатерина Беспалова, та, что из Петербурга, живет хоть и относительно спокойно, но как на пороховой бочке. Уральский шлейф связал нашу землячку в репутационном смысле по рукам и ногам.

«Моя деятельность связана с работой с людьми, недвижимостью. Часто отказывают в сделках банки, люди, юристы, даже если кристально чисты мои клиенты. Просят поменять доверенное лицо», — добавила Екатерина Беспалова.

Похожая история произошла зимой, но тогда у двух Елен Жучковых началась путаница только с автостраховкой.

«Что-то приходит к ней мое — она мне пишет сразу, либо я так же ей звоню, если пришли запросы на нее мне», — рассказала Елена Жучкова.

Поскольку обе были из Петербурга, легко встретились и договорились. Теперь на пару, уже друзьями по несчастью, корректируют ошибки системы в ручном режиме.

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