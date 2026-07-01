Медики осмотрели детей, которые могли съесть кашу со стеклом в Подмосковье

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Алена Куликова
Алена Куликова 39 0

Двух девочек госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля.

Было ли стекло в еде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

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Медики не обнаружили стекло в организмах детей, которых доставили в больницу после посещения игрового центра в подмосковном Пушкино, сообщили ТАСС.

Ранее группа детей отмечала в игровом центре день рождения. По словам матери одного из них, на тарелке было замечено стекло, после чего пятерых детей отвезли на медицинский осмотр.

Ранее сообщалось, что после инцидента помощь потребовалась семерым детям в возрасте от трех до 14 лет. Двух девочек госпитализировали в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней имени Рошаля, еще пятеро детей отказались от госпитализации.

Предварительно всем был поставлен диагноз «инородное тело в неуточненной части желудочно-кишечного тракта». По последним данным, после обследования стекло в организмах детей не обнаружено, все они были осмотрены врачами.

Ранее 5-tv.ru, после вспышки сальмонеллеза гастроном в Астрахани продолжил работу, несмотря на отравление 14 человек, включая четверых детей и бывшего заместителя министра здравоохранения региона. Одна пострадавшая скончалась.

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