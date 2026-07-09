Борющиеся с Эболой медики в Конго не выходят на смены из-за невыплаты зарплат

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 105 0

Власти объясняют задержки выплат закрытием аэропорта Буниа, которое мешает доставке средств.

Лихорадка Эбола: медики перестали работать из-за безденежья

Фото: www.globallookpress.com/Eric Lalmand

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В Демократической Республике Конго медики, борющиеся со вспышкой лихорадки Эбола в провинции Итури, перестали выходить на работу из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщила газета New York Post.

Сотрудники не получают заработную плату и премии с момента начала эпидемии 15 мая. По словам доктора Биенси Кано, их семьи находятся на грани выживания. Работники пригрозили местным властям полной забастовкой, если они не получат денег в течение суток.

Забастовка только сведет на нет все усилия по сдерживанию вируса: лечебные центры полностью заполнены, а штамм Бундибугйо продолжает активно распространяться. Уже зафиксировано более 1700 случаев и 580 смертей.

Помимо врачей, своим положением недовольны сотрудники служб безопасности и те, кто занимается захоронением жертв вируса. При этом власти объясняют задержки выплат закрытием аэропорта Буниа, которое мешает доставке средств.

Как ранее писал 5-tv.ru, еще в начале июля число погибших от лихорадки Эбола в Конго выросло до 399 человек, а количество подтвержденных случаев составило 1333. Уровень летального исхода составлял 29,7%.

Меньше, чем за неделю, число жертв от Эболы превысило более 500 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания составило более 1500.

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