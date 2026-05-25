«Единая Россия» подвела итоги работы народной программы в Реутове

За пять лет удалось привлечь в город 118 миллионов рублей инвестиций.

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы своей народной программы в подмосковном Реутове. За пять лет в город привлекли 118 миллионов рублей инвестиций, а также было создано девять тысяч рабочих мест. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За этот срок в городе появился спортивный комплекс, построены школа, поликлиника и детский сад. В этом году также планируют завершить работы в Академии вратарского мастерства имени футболистов Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

Как отметил Брынцалов, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест стали возможны благодаря региональной поддержке бизнеса.

Он также рассказал, что уже началось электронное предварительное голосование за кандидатов «Единой России».

«Более 906 человек <…> подали документы. Более 700 уже зарегистрировались», — сказал Брынцалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Московской области направили свыше 33 тысяч различных инициатив для включения в народную программу «Единой России». Сбор идей от населения продолжается, и на текущий момент специалисты подвели промежуточные итоги кампании. Процесс организован максимально удобно для граждан: с 20 по 29 мая в подмосковных парках, на набережных, центральных площадях и в торговых комплексах работают специальные пункты, где волонтеров можно встретить в узнаваемой фирменной одежде.

