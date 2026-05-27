Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Александра Якимчук

Глава государства также отметил вклад последователей ислама в развитие нашей страны.

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман нашей страны с праздником Курбан-байрам. Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте главы государства.

«Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию», — говорится в послании.

Путин отметил, что мусульмане в России принимают активное участие в общественной и культурной жизни страны. Кроме того, они уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей и воспитанию подрастающего поколения. Прививают молодежи дух патриотизма и стремление к реализации социально значимых, образовательных, благотворительных инициатив.

Кроме того, российский лидер выразил признательность за поддержку защитников Отечества и их близких.

Курбан-байрам — один из главных праздников в исламе. Он связан с завершением паломничества к Мекки (хаджем) и напоминает мусульманам о величайшей жертвенности пророка Ибрагима (Авраама).

Этот праздник символизирует готовность человека пожертвовать самым дорогим ради Аллаха. В 2026 году Курбан-байрам продлился до 31 мая.

Ранее 5-tv.ru писал о традициях и правилах Курбан-байрама. Основной ритуал — праздничный намаз, который проводится в мечетях, на открытых площадках и стадионах. 

