Собянин: Московские школьники завоевали 67 наград на конкурсе «Большие вызовы»

София Головизнина Журналист

Международный конкурс научно-технологических проектов прошел в 11-й раз и побил рекорд по количеству заявок на участие — их было почти 20 тысяч.

Московские школьники завоевали 67 наград на Международном конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Столицу представили 155 учеников. 23 столичных школьника стали победителями, 44 — призерами, — написал Мэр Москвы. — Поздравляю ребят с достойным результатом!»

Больше всего наград было в следующих категориях: «Новые материалы, нанотехнологии и микроэлектроника», «Современная энергетика», «Экология и изучение изменений климата» и «Агропромышленные биотехнологии».

Финал состоялся в «Сириусе». Конкурс прошел в 11-й раз и побил рекорд по количеству заявок на участие — их было почти 20 тысяч. До финала дошли около 1,3 тысячи школьников и студентов из России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. Они защищали свои инженерные и исследовательские проекты по одному из 11 тематических направлений — от биотехнологий и генетики до современной энергетики и экологии.

Победителей и призеров конкурса пригласят в «Сириус» на июльскую программу «Большие вызовы». Под руководством экспертов ведущих компаний страны они будут работать над проектами, посещать занятия в лабораториях и научных классах и практиковаться в исследовательской и инженерной деятельности.

Москва системно поддерживает школьников, интересующихся наукой и технологиями. Им помогают развивать исследовательские навыки и успешно выступать на интеллектуальных соревнованиях различного уровня. Для них проводятся занятия в рамках проектов «Математическая вертикаль» и «В центре науки», а также в научных кружках, инженерных, медицинских и ИТ-классах.

