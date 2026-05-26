Собянин сообщил о спуске на воду первых электросудов Московской верфи

София Головизнина
Электросуда и вся инфраструктура для них соответствуют самым строгим экологическим требованиям и имеют нулевой выброс вредных веществ.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В столице на воду спустили первые четыре электросудна «Москва 1.0», произведенные на Московской верфи в Нагатинском Затоне. В торжественной церемонии спуска приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

«Сегодня четыре первых корабля сходят со стапелей. И до конца года будет запущено еще три судна. Таким образом, у нас будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе. А к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит, конечно, значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной. Так что сегодня замечательное событие. Поздравляю москвичей, туристов, которые будут пользоваться этими электросудами, судостроителей, которые совершили, конечно, просто подвиг за такое короткое время, запустив современные корабли. Спасибо всем. Поздравляю», — отметил Сергей Собянин.

Производственная линейка Московской верфи включает шесть типов судов — это «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0» (два типа), судно для канала и круизное судно «Московское золотое кольцо». 

«В салоне: информационные экраны и USB-зарядки, бесплатный вайфай, площадки для перевозки велосипедов. Имена — “Таганка”, “Якиманка”, “Полянка” и “Маросейка” — выбрали сами москвичи в проекте “Активный гражданин”. В голосовании приняли участие больше 150 тысяч горожан. Электросуда и вся инфраструктура для них соответствуют самым строгим экологическим требованиям и имеют нулевой выброс вредных веществ», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Сейчас на Московской верфи ведется сборка еще четырех электросудов «Москва 1.0» для регулярных пассажирских маршрутов. Суда длиной 21,8 метра и шириной шесть метров вмещают до 56 человек, для маломобильных пассажиров предусмотрены отдельные места. Скорость движения электросудов — 15 километров в час, два двигателя обладают мощностью от 134 до 200 киловатт. 

Кроме того, началось строительство двух электросудов по коммерческому заказу. До конца 2026 года на Московской верфи планируется закладка еще 16 электросудов в рамках городского и частного заказов.

