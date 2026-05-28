ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Действия прибалтийского государства могут спровоцировать конфликт.

Границы Эстонии и России на Чудском озере

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Власти Эстонии пытаются отойти от договоренностей по границе на Чудском озере и реке Нарва. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

«Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе», — отметил глава службы.

Он также добавил, что подобные действия соседнего государства создают сложности и в обеспечении безопасности судоходства на пограничных водоемах.

Кроме того, Эстония и Финляндия с 2022 года в одностороннем порядке несколько раз изменяли правила прохождения через их границы. Нередко принятые этими странами решения о порядке пропуска нарушали права и интересы как их граждан, так и россиян.

Кулишов уточнил, что с нашей стороны применяют меры по решению подобных инцидентов и побуждению Таллина и Хельсинки действовать в рамках международных договоров.

Граница России и Эстонии — более 300 километров. Частично она проходит по Чудскому озеру. Также разделительная линия между государствами пролегает по реке Нарва. На одном ее берегу расположился одноименный эстонский город, на другом — российский Ивангород.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Эстонии призвали не использовать Google Maps, чтобы не попасть в Россию. Такое предупреждение выпустили для владельцев лодок, ходящих по реке Нарва. Нарушение может обернуться административным или уголовным делом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Между Россией и Танзанией запустят прямые авиарейсы
10:09
Путин назвал бесконтрольное распространение ядерного оружия угрозой всему миру
9:59
Полянский: Запад находится на пороге прямого участия в украинском конфликте
9:46
Путин и Токаев начали переговоры в Астане
9:35
Опубликовано видео обстановки в Астане перед переговорами Путина и Токаева
9:33
Взрывоопасная энергия: что не так с пауэрбанками

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Красивые и влюбленные: Снигирь и Цыганов на премьере «После Фишера. Инквизитор»
Время тьмы и холода: как животные спаслись от астероида, уничтожившего динозавров
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео