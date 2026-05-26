Глава МИДа Литвы объяснил идею атаки на Калининград настроем Прибалтики

Путин уже предупреждал, что блокада или вторжение в этот регион повлекут невиданную эскалацию.

Зачем страны Прибалтики хотят напасть на Калининград

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что его призывы к военному давлению на Калининградскую область якобы продиктованы желанием показать зубы и развеять мифы о слабости балтийских республик. Об этом он рассказал в интервью национальному телерадио LRT.

«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы защищаем себя, потому что будем защищать не только свою территорию», — заявил дипломат.

По его мнению, главная угроза таится не в гипотетическом Сувалкском коридоре, а именно в возможностях, которые есть в Калининграде. Будрис убежден, что Прибалтика обязана транслировать уверенность, дабы западные союзники видели не только мрачные прогнозы.

Эти реваншистские заявления звучат на фоне фиксации аномальной военной активности НАТО у российских рубежей. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что военный напор альянса у границ страны достиг накала времен холодной войны. Он напомнил о четком сигнале Москвы — любые попытки блокады или вторжения в Калининградскую область приведут к катастрофической развязке.

Стоит напомнить, что агрессивная риторика Будриса в мае набирала обороты поступательно. Еще 11 мая он призвал вернуться к тактике давления на Москву, а 18 мая уже потребовал от НАТО продемонстрировать готовность к силовому сценарию. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на эти выпады, охарактеризовав угрозы Вильнюса как «суицидальную паранойю».

