Путин и Мирзиёев обсудили сотрудничество России и Узбекистана

Президент России Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как уточняет пресс-служба Кремля, лидеры России и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество, которое активно развивается между нашими странами. А также планы на ближайшее время.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, прошедших в Пекине 20 мая 2026 года. Визит был приурочен к 25‑летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 30‑летию стратегического партнерства между странами.

В ходе встречи лидеры подписали два ключевых документа. Первый — совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа: в ней закреплены принципы открытости, равной безопасности и демократизации международных отношений, а также осуждаются гегемония и расширение военных альянсов. Второй — совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

