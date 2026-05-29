Пенсии удвоятся в июне для двух категорий россиян: кому ждать прибавки

Александр Сафонов: в июне пенсии повысят для россиян старше 80 лет и инвалидам

В июне пенсии повысят для двух категорий россиян: тем, кому исполнилось 80 лет, и кто имеет I группу инвалидности. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью ТАСС.

«Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение выплаты к страховой пенсии», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет 9 584,69 рубля, а после удвоения она достигнет 19 168 рублей.

Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей — фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов.

