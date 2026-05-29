Более 200 человек умерли от Эболы

США, Мексика и Канада объявили о мерах в связи с разрастающейся эпидемией Эболы. Известно, что они затронут прибывающих из Африки, однако о конкретных шагах в совместном заявлении не говорится.

Риск распространения вируса в Северной Америке сейчас особенно велик. Миллионы людей со всего мира приедут в Канаду на Чемпионат мира по футболу, который вот-вот начнется.

По последней информации ВОЗ, от болезни умерли уже более двухсот человек. Около тысячи заражены.

О первых случаях стало известно еще в начале мая и специалисты допускают, что все это время вирус мог бесконтрольно распространяться. При этом в России в настоящее время риск эпидемии отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре.

