НМГ забрала награды в самых престижных номинациях премии ИРИ

В Москве чествовали победителей ежегодной национальной премии интернет-контента. Сразу несколько наград в самых престижных номинациях получила Национальная Медиа Группа, в которую входит и Пятый канал. Социальные, исторические и развлекательные проекты нашего холдинга посмотрели миллионы пользователей по всему миру.

Одним из главных героев вечера неожиданно стал Александр Овечкин. Его появление вызвало не меньший ажиотаж, чем вручение самих наград. О тех, кто сегодня задает тренды в виртуальном мире — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Из тишины и темноты пламенем феникса в зал врывается главный вирусный трек последних месяцев.

Здесь вообще привыкли собирать все самое трендовое и важное из того, что попадает в интернет. И делают это уже в пятый раз.

Национальная премия интернет-контента всегда отличалась своим стилем: как в визуальных образах, так и концептуально. В этом году тема — «Поколение ИРИ». За пять лет существования премия полностью преобразила индустрию, вырастив новое сообщество творцов.

Оттого здесь как реальные, так и виртуальные, созданные нейросетями герои, как совсем юные лидеры мнений, так и мастодонты медиа. Причем не только известные режиссеры, продюсеры и ведущие, но и спикеры самого высокого уровня.

«Начинали мы с аккаунтов в социальных сетях, а теперь это действительно настоящая цифровая дипломатия», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премию ИРИ вручают за социально значимые проекты. Всего номинаций — 15. Первая — лучший анимационный фильм. И вот, как лауреата честовали ведущие.

«Три кота. Зимние каникулы» — это про новые приключения Коржика, Компота и Карамельки, про дружбу и праздники.

«Самое ценное — отправлять юных зрителей в новые приключения», — сказал директор департамента анимации и лицензирования СТС Анимации Денис Всесвятский.

А еще на премии ИРИ встречаются онлайн и офлайн. Ну где еще можно увидеть, как пранкеры Вован и Лексус общаются с западным политиком не по видеосвязи?

«Я знаю, что многие на Западе ненавидят меня за эти слова, но здесь можно обсуждать что угодно, если делать это вежливо», — заявила руководитель центра «Геополитическая лаборатория по ключевым проблемам РФ (G.O.R.K.I)» СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль — среди тех, кто вручает премии. Здесь это делают народные артисты, федеральные министры.

И вообще — самые знаменитые россияне.

«Россия — лучшая! Я люблю Россию! Мы чемпионы!» — сказал Александр Овечкин.

Один из проектов Национальной Медиа Группы, вошедший в шорт-лист премии, — как раз про Александра Овечкина. Это вирусное видео, где Сергей Жуков поздравляет Ови с рекордом.

Премию получил коллектив сериала «Между нами химия». В нем о сложной и тяжелой теме борьбы с онкологическим заболеванием рассказано языком комедии.

«Когда у людей было очень плохое настроение, они просматривали наш сериал и говорили, что он помогает им выходить из какого-то кризиса», — поделилась режиссер сериала «Между нами химия» Карина Чувикова.

Одним из специальных призов был отмечен самый нежный сериал о людях в тяжелейших обстоятельствах — «Ландыши».

«Это нам, скорее всего, как аванс для тех будущих проектов, которые мы еще сделаем», — сказал продюсер и сценарист сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Юрий Сапронов.

Мало того, что НМГ забрала награды в самых престижных номинациях, проекты холдинга были среди претендентов почти в каждой: «80 дней до Победы», «Для подростков.рф», исторический детектив «Дорогой Вилли» — все это проявление важной социальной миссии, которую холдинг несет давно и с гордостью.

«НМГ была действительно первым, кто стал прокладывать дорогу социально значимому контенту, тем, кто поднял темы социально значимого контента в креативе, в искусстве. На самом деле мы очень рады, что вся индустрия пошла за нами», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

Это как раз одна из тенденций, которую отмечают в ИРИ. Все в сети становится более взрослым.

«Происходящие с нами за последние пять лет события сделали нас из веселых подростков в интернете в уже довольно сознательных, надеюсь, по-прежнему молодых людей», — пояснил генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский.

«Интернет становится площадкой для формирования не только художественных смыслов, но и взглядов на ту или иную ситуацию», — добавил заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

«Был 2018 год, был «Луи Луи». Сейчас — «Дай ему сил», — отметил рэп-исполнитель, поэт, телеведущий Александр Степанов (ST).

Поэтому и смотрят все больше исторические блоги, слушают политические подкасты, запускают социальные проекты. Сейчас, когда никто уже не разделяет интернет и традиционные медиа, ясно: именно в сети разворачивается главная битва за умы, сердца и память.

