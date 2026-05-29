Российская Сахара: как среди гор Дагестана появился гигантский бархан Сарыкум

Бархан Сарыкум входит в состав Дагестанского заповедника

Чтобы оказаться в настоящей пустыне, необязательно ехать в Африку или страны Ближнего Востока. У подножия дагестанского хребта Нарат-Тюбе возвышается Сарыкум — огромная песчаная гора, окруженная степями, скалами и зелеными участками долины реки Шура-Озень. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Среди привычных для Дагестана горных пейзажей бархан выглядит почти нереально. Вместо каменных склонов — мягкие золотистые гребни, вместо прохладных ущелий — раскаленный песок, а вокруг — растения и животные, характерные скорее для пустыни, чем для гор Кавказа.

Название Сарыкум, или Сарихум, переводится с кумыкского языка как «желтый песок». Природный объект входит в состав заповедного участка «Сарыкумские барханы» Государственного природного биосферного заповедника «Дагестанский».

Песчаная гора среди Кавказских предгорий

Сарыкум расположен неподалеку от Махачкалы, у подножия предгорного хребта Нарат-Тюбе. Его абсолютная высота достигает 245 метров. Это не просто небольшая дюна, которую ветер способен быстро сравнять с землей, а огромный песчаный массив, заметный издалека.

Особенно удивительно, что бархан возник вдали от крупных пустынь. Вокруг него нет бескрайнего моря песка: рядом находятся степные участки, скалистые предгорья, речная долина и зеленые луга. Из-за этого Сарыкум нередко называют российской Сахарой или пустыней посреди гор.

Ученые относят его к эоловым формам рельефа — то есть образованиям, созданным ветром. В научной работе, опубликованной в 2025 году, Сарыкумский дюнный комплекс назвали самым высоким подобным образованием Европы при измерении от основания до гребня.

Однако песчаная гора до сих пор хранит немало загадок. Специалисты продолжают выяснять, сколько времени потребовалось для ее формирования и почему огромная масса песка удержалась именно в этом месте.

Как появился бархан Сарыкум

Основная научная версия связывает происхождение Сарыкума с ветрами, которые тысячелетиями переносили песок из разрушавшихся горных пород. В этой части Дагестана воздушные потоки большую часть года движутся вдоль Кавказских гор — на северо-запад или на юго-восток.

Постепенно песчинки скапливались в одном месте, образуя поперечные дюны и высокие гребни. Так у подножия Нарат-Тюбе выросла настоящая песчаная гора.

При этом история развития Сарыкума остается не до конца разгаданной. Бархан не похож на обычную странствующую дюну, которая постоянно перемещается по равнине. Его основание относительно устойчиво, а сильнее всего под действием ветров меняются верхние гребни и очертания склонов.

Каждый порыв ветра словно заново рисует поверхность бархана: стирает человеческие следы, создает волны на песке и переносит песчинки с одного склона на другой. Поэтому пейзаж Сарыкума никогда не остается полностью одинаковым.

Почему на бархане так жарко

Сарыкум отличается от окружающих территорий не только внешним видом, но и климатом. Песок быстро нагревается на солнце и долго сохраняет тепло. В жаркий период температура на открытых склонах может быть значительно выше, чем в близлежащей степи.

На вершине почти негде спрятаться от солнца: деревьев там нет, а ветер не всегда приносит прохладу. Поэтому подъем по песчаным склонам даже на небольшое расстояние способен оказаться тяжелым испытанием.

Именно такая жара создает на бархане условия, похожие на пустынные. Растения и животные, которым трудно было бы выжить в обычных предгорьях, нашли здесь подходящую среду.

Получился своеобразный природный остров: вокруг — привычные для Дагестана степи и горы, а внутри — настоящий мир горячего песка.

Кто живет в дагестанской пустыне

Несмотря на суровый вид, Сарыкум вовсе не является безжизненной песчаной горой. Наоборот, заповедный участок отличается необычным разнообразием растений и животных.

На его территории встречаются джузгун безлистный, астрагал каракугинский, астрагал Лемана, эремоспартон безлистный и касатик остродольный. Для специалистов эти растения особенно ценны, поскольку многие из них относятся к редким и исчезающим видам.

Сарыкум стал домом и для животных, приспособленных к жаре и сухому грунту. Здесь можно встретить лису, зайца, барсука и волка. Среди редких обитателей бархана — средиземноморская черепаха, хищные птицы и гюрза.

Появление ядовитой змеи на туристическом маршруте требует особой осторожности. Гюрза предпочитает теплые каменистые и песчаные участки, а потому природные условия Сарыкума для нее подходят. Посетителям заповедника не советуют сходить с разрешенных троп и пытаться приближаться к животным.

Почему Сарыкум охраняют

Уникальность бархана заключается не только в его высоте. На небольшой территории соединились сразу несколько разных природных миров: пустынные пески, степи, предгорья и речная долина.

Такое сочетание сделало Сарыкум местом обитания множества редких видов. Любое активное вмешательство человека может нарушить хрупкое равновесие: вытоптать растения, потревожить животных или разрушить участки склонов.

Поэтому Сарыкум входит в состав Дагестанского заповедника. Для туристов здесь организовали экологическую тропу, музей природы и визит-центр. У подножия бархана также находятся вольеры для реабилитации животных.

Посетителям разрешают любоваться необычным пейзажем, однако делать это необходимо по установленным маршрутам. Песчаная гора кажется массивной и почти вечной, но ее живой мир легко повредить неосторожным поведением.

Почему бархан притягивает путешественников

Сарыкум стал одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Дагестана. Туристов привлекает сама возможность за короткое время переместиться из горного региона в пейзаж, напоминающий кадры из фильма о пустыне.

Особенно впечатляюще бархан выглядит на рассвете и перед закатом. В это время песок меняет оттенки от светло-желтого до насыщенно-золотого, а длинные тени подчеркивают изгибы склонов.

С вершины открывается необычная картина: под ногами лежат песчаные волны, а вдали вместо бескрайней пустыни видны горы, степь и речная долина. Именно этот контраст делает Сарыкум местом, которое трудно перепутать с любым другим природным объектом России.

Какие тайны еще хранит российская Сахара

Ученые уже понимают, что в формировании бархана важную роль сыграли ветер и разрушение горных пород. Однако история Сарыкума по-прежнему изучена не полностью.

Специалистам предстоит точнее установить этапы развития песчаного массива, понять, как менялись его очертания в разные климатические периоды и что ожидает бархан в будущем. На его состояние могут влиять перемены климата, человеческая активность и растущий интерес туристов.

Пока же Сарыкум остается одним из самых удивительных доказательств того, насколько непредсказуемой бывает природа. Среди кавказских гор она создала собственную пустыню — с раскаленным песком, редкими растениями и гребнями, которые ветер продолжает менять каждый день.

