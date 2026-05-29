Генсек СНГ Лебедев: Молдавия намерена сохранить сотрудничество с Содружеством

Генсек Лебедев: Молдавия намерена сохранить сотрудничество с СНГ после выхода

Молдавия уведомила Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) о намерении выйти из ключевых соглашений организации. Процедура займет год. Об этом обозревателю "Известий" Виктору Синеоку сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По словам чиновника, уведомление от Кишинева поступило в апреле. Молдавия намерена выйти из трех базовых документов, связанных с созданием СНГ. За год специалистам предстоит изучить все договоры, в которых участвует республика.

«Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ», — пояснил Лебедев.

Генсек СНГ уточнил, что Молдавия участвует более чем в 200 договорах в рамках Содружества. При этом Кишинев хочет сохранить участие в части соглашений.

«За этот год будут проанализированы все договоры, в которых участвует Молдова, а их более 200. Тем более что Молдова высказала пожелание в некоторых договорах остаться, в экономической сфере это 102 договора», — отметил он.

Лебедев добавил, что для изучения участия Молдавии в этих документах создана специальная группа. По его словам, похожая ситуация ранее была с Грузией: после выхода из СНГ страна сохранила участие в 34 экономических соглашениях.

Ранее решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ, в числе которых соглашение о создании Содружества, его Устав и Алма-Атинская декларация, были одобрены президентом Майей Санду и вступили в силу. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что такой шаг связан не только с курсом Кишинева на евроинтеграцию, но и с попыткой дистанцироваться от России.

Посол России в Молдавии Олег Озеров отмечал, что, несмотря на сокращение связей со стороны Кишинева, часть местных экспортеров и импортеров по-прежнему ориентируется на постсоветское пространство. По его словам, рынки СНГ особенно важны для молдавской сельскохозяйственной продукции.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что страна выйдет из СНГ через год — 8 апреля 2027 года. Правительство республики одобрило денонсацию Статута СНГ 11 марта. Кишинев начал процедуру выхода из Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2023 году, а к началу 2024 года объявил об отказе от 119 из 282 действующих соглашений в рамках Содружества.

После прихода к власти Майи Санду Молдавия взяла курс на интеграцию в Евросоюз (СЕ). Республика подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, вскоре после Украины, а в июне того же года получила статус страны-кандидата.

