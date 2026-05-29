Замглавы правящей партии Словакии назвал условие для вступления Украины в ЕС

Александра Якимчук
Братиславе Евросоюз в свое время выставил просто «драконовские» требования.

При каких условиях Украину примут в ЕС

Евродепутат Блаха: Словакия не пустит Украину в ЕС до окончания конфликта

Словакия против вступления Украины в Евросоюз (ЕС) до завершения конфликта. Об этом 5-tv.ru заявил замглавы правящей партии Smer, евродепутат Любош Блаха.

«Наша позиция такова, что прекращение (боевых действий. — Прим. ред.) — это лишь первое из целого ряда условий, которые должны быть выполнены, чтобы мы могли вообще рассматривать вопрос о вступлении этой страны (Украины. — Прим. ред.) в ЕС», — уточнил Блаха.

Более того, представители Словакии возмущены тем, что Украину могут принять в ЕС в обход стандартного процесса вступления. Тогда как другие страны, в том числе и они сами, «истекали кровью», пока становились частью союза.

Блаха подчеркнул, что его стране выдвинули «драконовские» условия — чрезмерную регуляторную и административную нагрузки, невыгодные, даже несправедливые требования.

Это, по его словам, нанесло ущерб сельскому хозяйству, пищевой, химической, машиностроительной, оборонной промышленностям страны. А также лишило это государство продовольственной самодостаточности.

«И теперь Украина должна быть принята в ЕС в привилегированном порядке и немедленно только потому, что ее можно использовать в качестве полезного идиота в борьбе против России?» — вопрошал политик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Венгрии, Польше и Словакии действуют односторонние ограничения, идущие вразрез с общеевропейской политикой. Они держат на замке свои рынки и блокируют ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины.

В Брюселе такое решение назвали пилотированными. С этими тремя странами пытаются договориться и убедить снять все барьеры для товаров с Украины.

