Путин: наказание виновным в ударе по колледжу в Старобельске будет неотвратимым

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 77 0

ВСУ применили 16 беспилотников в ходе атаки.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Наказание виновным в атаке на колледж Старобельска будет неотвратимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.

В рамках встречи глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник доложил главе государства, что удар ВСУ по колледжу в ЛНР был целенаправленным и спланированным.

«Все они (виновные в атаке на колледж. — Прим. ред.) должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым», — отметил Путин.

В момент удара ВСУ по колледжу в Старобельске в здании находилось 89 человек, за медицинской помощью обратились 45 человек, 21 погиб, подвел печальные итоги Песечник.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Об этом сообщал 5-tv.ru. Ранее Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима террористическим актом, так как в районе образовательного учреждения не было военных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
1 июн
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
1 июн
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
31 мая
Девять дней тишины: почему западные СМИ молчат о 21 погибшем ребенке в Старобельске
29 мая
Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
29 мая
Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
29 мая
Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
28 мая
Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
28 мая
«Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
28 мая
Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
28 мая
Верховный комиссар ООН призвал расследовать удары ВСУ в Старобельске
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:50
Бастрыкин: ВСУ используют дроны производства стран НАТО для ударов по России
21:46
Стоматолог раскрыла фатальную ошибку при хранении зубной щетки
21:30
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
21:11
Путин обсудил с руководителем фонда «Круг добра» помощь детям с тяжелыми заболеваниями
21:05
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
21:00
Убила подругу и похитила ее дочь: реальная история «украденного ребенка»

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
В прощении сила? Почему важно отпустить обиду на токсичных родителей
Она зарабатывает больше: почему муж начинает унижать и изменять
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео