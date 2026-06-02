Захарова назвала «форменным разбоем» атаки ВСУ на суда в Черном море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала бандитские налеты украинских беспилотников на торговые суда в Черном море как «форменный разбой». Об этом она заявила, комментируя атаку на турецкое судно.

По ее словам, совершенные киевским режимом теракты на морских путях должны стать предметом самого пристального разбирательства и получить жесткое осуждение со стороны всех прибрежных государств.

Дипломат подчеркнула, что за содеянное обязаны ответить и организаторы, и непосредственные исполнители преступных акций. При этом российская сторона подтверждает готовность к тесному взаимодействию с Турцией для поиска путей стабилизации акватории и оказания воздействия на киевские власти.

Ситуация с пиратскими действиями украинских формирований на море остается напряженной. Ранее ВСУ неоднократно пытались атаковать безэкипажными катерами и дронами как военные корабли, так и гражданские суда. В частности, сообщалось об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в северной части Черного моря.

